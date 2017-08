Mol lanceert viertalige toeristische website

Mol - De succesvolle website www.visitmol.be is vanaf deze zomer beschikbaar in vier talen. De meertalige toeristische website is noodzakelijk. In 2015 verwelkomde Mol meer dan 730.000 toeristen, waarvan vele anderstaligen.

In aanvulling op de Nederlandstalige versie die dateert van 2015, kan je de site nu ook bezoeken in het Frans, Duits en Engels. Het volledige aanbod met de talrijke troeven werd voor elke site volledig vertaald. Zo vind je in elke taal tips voor groepen, kinderen, bij slecht weer, … Ook voor onze anderstalige sites staan ‘wandelen’, ‘fietsen’, ‘slapen’ en ‘zwemmen’ centraal. Je vindt in elke taal het volledige horeca-aanbod en de vaste toeristische evenementen.

Via onderstaande links kan je de meertalige sites rechtstreeks bereiken:

Frans: http://www.visitmol.be/fr

Engels: http://www.visitmol.be/en

Duits: http://tourismus.gemeentemol.be/de