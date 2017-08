Schrijf in voor cursus reanimeren en defibrilleren

Mol - Tijdens de cursus reanimeren en defibrilleren leer je de vaardigheden en het vertrouwen om in te grijpen bij een hartstilstand. De ‘Hartveilige gemeente’ Mol biedt ook dit najaar in samenwerking met het Rode Kruis gratis opleidingen aan. Schrijf je snel in.

Reanimeren en een AED (automatische externe defibrillator) gebruiken is eenvoudig, toch is een opleiding belangrijk. Het zorgt voor de juiste vaardigheden én het vertrouwen om in te grijpen bij een hartstilstand. Leren reanimeren en defibrilleren kost slechts drie uurtjes van je tijd. Dit najaar kan je inschrijven op 21 september, 17 oktober en 8 november. De lessen gaan door bij het Rode Kruis, Markt 62. Inschrijven doe je voor 10 september via www.gemeentemol.be/hartveilig.

Mol kreeg in het voorjaar de titel ‘Hartveilige gemeente’ omdat we over verschillende AED-toestellen beschikken en voldoende personeelsleden hebben die weten hoe je iemand reanimeert en het toestel gebruikt. De gratis cursussen voor inwoners passen binnen dit project.