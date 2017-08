Nieuw praat- en showconcept in De Kaasboerin

Mol - Deze zomer lanceert De Kaasboerin in Mol Postel het gloednieuwe praat- en showconcept “Staminee De Kaasboerin”. Er is nog een Staminee op 5 en 12 augustus.

Die sfeer van weleer hebben ze bij De Kaasboerin in een eigentijds jasje gestoken met eeb unieke mix van optredens van populaire artiesten en boeiende babbels met interessante gasten.

Gastheer van Staminee De Kaasboerin is Marc Dex. Hij opende het Staminee op 22 juli. Op 5 en 12 augustus kan je nog genieten van een Staminee vol muzikale hoogtepunten en straffe gesprekken en – wie weet – ook nog een paar mooie verrassingen. Uiteraard kan er die namiddagen ook gedanst en heerlijk gegeten worden, want voor aanvang van de show is er een warm en koud buffet.

Meer info op : http://www.kaasboerin.be