Nieuwe kortfilm voor ‘Jeugd en toegankelijkheid’

Mol - De gemeente Mol heeft een nieuwe kortfilm voor het project ‘Jeugd en toegankelijkheid’ gemaakt, samen met jongeren uit het vijfde en zesde middelbaar.

Jeugd en Toegankelijkheid loopt al dertien jaar in Mol, en het oude demonstratiefilmpje was aan vernieuwing toe. Het project maakt kinderen van het vijfde en zesde leerjaar bewust van de (on)toegankelijkheid en de beperkingen die mensen met een handicap dagelijks ondervinden.

De opnamedag was één van de vele activiteiten binnen het vrijetijdsprogramma Grabbelpas en werd georganiseerd in samenwerking met Amateurfilmers Mol (Afm), het OCMW, dienst seniorenplus en de adviesraad voor personen met een handicap. De deelnemende kinderen acteerden zelf mee in het filmpje en ondervonden aan den lijve waar eventuele moeilijkheden zich kunnen voordoen.