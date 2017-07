Dinsdagmarkt naar vaste locatie

Mol - De Molse dinsdagmarkt vindt vanaf 11 juli opnieuw plaats op zijn vaste locatie. Elke marktkramer neemt daarbij opnieuw zijn vaste plaats in. De terugkeer is voorlopig, want op een later tijdstip zullen de werkzaamheden alsnog moeten worden uitgevoerd. De timing hiervoor is niet gekend.

Jammer genoeg zijn door technische onenigheden met de aannemer over de uitvoeringsmethode van de herstellingswerken niet alle voorziene fases in de Corbiestraat, de Lakenmakersstraat en op het Rondplein in Mol uitgevoerd.

Dit betekent dat de noodzakelijke herstellingswerken alsnog op een later tijdstip moeten worden uitgevoerd. Hierdoor zal ook de dinsdagmarkt opnieuw voor een bepaalde periode moeten verhuizen naar de Markt en de Rivierstraat. Op dit moment is de timing hiervoor niet gekend.

Alle marktkramers werden dinsdagochtend 4 juli geïnformeerd door het persoonlijk overhandigen van een brief.