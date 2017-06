Vermijd omgeving Zilvermeer

Mol - Om de grote toeloop voor Pennenzakkenrock op donderdag 29 juni in goede banen te leiden, wordt een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd. Algemene richtlijn is dat wie niet absoluut in de buurt van het Zilvermeer moet zijn, er beter wegblijft. Een wegomlegging is voorzien.

Op donderdag 29 juni gelden tussen 6 en 18 uur onder andere volgende maatregelen:

· Doorgangsverbod, plaatselijk verkeer en PZR in Sluis en Zilvermeerlaan, vanaf Brandstraat tot Postelsesteenweg;

· Eénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers in de Zilvermeerlaan, vanaf Wolfsbos tot Postelsesteenweg;

· Verplichte richting (naar rechts) voor verkeer komende uit de Zilvermeerlaan, uitgezonderd fietsers en bromfietsers;

· Eénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers, in de Postelsesteenweg N136 vanaf de Zilvermeerlaan tot de ingang van ecocentrum De Goren; rechts van de rijbaan een parkeerruimte voor de pendelbussen te voorzien;

· Doorgangsverbod, uitgezonderd De Lijn, op de Postelsesteenweg vanaf de Kiezelweg tot ingang ecocentrum De Goren;

· Doorgangsverbod voor vrachtwagens, uitgezonderd plaatselijk verkeer, op de Postelsesteenweg N136 vanaf de Zuiderring N71;

· Doorgangsverbod op de Postelsesteenweg N136 ter hoogte van Diel, uitgezonderd fietsers en bromfietsers;

· Doorgangsverbod voor vrachtwagens, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in Sluis vanaf Turnhoutsebaan;

· Verplichte richting (naar links) voor verkeer komende uit de Waterstraat, uitgezonderd fietsers en bromfietsers

Het verkeer komende vanuit Postel volgt de wegomlegging via Diel - Dessel - Turnhoutsebaan - Kapellestraat - Ginderbuiten – Zuiderring N71. Voor vrachtwagens loopt de wegomlegging via Turnhoutsebaan - Kapellestraat - Ginderbuiten - Zuiderring N71.

In de Leenhofstraat, gedeelte tussen Turnhoutsebaan en Oostervennestraat, worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingevoerd op donderdag 29 juni van 8.30 tot 17 uur: parkeerverbod en doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn.