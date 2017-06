Chris Willems exposeert

Dessel - In de maand juni kan je de werken van Chris Willems bewonderen in het bezoekerscentrum van de Sas4-toren in Dessel, tijdens de openingsuren.

Chris Willems heeft altijd graag getekend. Al in het lager onderwijs sleepte ze een prijs in de wacht voor een tekenopdracht, maar heeft hier verder nooit iets mee gedaan.

Nadat ze afstudeerde aan de verpleegster-school verhuisden ze in 1983 van Wechelderzande naar Dessel. Als moeder van 4 dochters spendeerde ze al haar tijd aan haar gezin. Ze kon haar creativiteit kwijt in de bloementuin, bloemschikken of kleding naaien voor de kinderen.

Pas toen zij het huis uit waren, vond ze tijd om nieuwe hobby's uit te proberen. Een van haar dromen kon ze in vervulling laten gaan: potten draaien in Lommel.

Voor haar 55ste verjaardag kreeg ze een schildersezel, een doek en olieverfset van haar man. Sindsdien schildert ze bijna dagelijks aan olieverfschilderijen en aquarellen. Het geeft haar een enorme voldoening om vanuit een wit doek een mooie compositie te maken.

Openingsuren bezoekerscentrum Sas4-Toren:

15 april tot 30 juni en 1 september tot 15 oktober van woensdag tot zondag van 13 tot 17 uur

In juli en augustus: van dinsdag tot zondag van 11 tot 17 uur.