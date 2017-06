Dessel - De Seniorenraad van Dessel organiseert op vrijdag 23 juni om 9 uur een informatiesessie rond tax-on-web. Dit is met medewerking van Vormingplus Kempen.

De informatiesessie gaat door in het Sociaal Huis “De Pastorij” in Dessel.

Vooraf inschrijven is wenselijk en kan via Marleen Joris, senioren- en zorgconsulente OCMW Dessel via het telefoonnummer 014 38 90 37 of via het mailadres: marleen.joris@ocmwdessel.be.