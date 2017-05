Werken in Peerdskerkhof en Ruiterstraat

Mol - Een aannemer start met werken in Peerdskerkhof en de Ruiterstraat in Mol.

De werken starten met het ophalen van enkele verzakte putdeksels en het verwijderen van de twee verkeersdrempels. De werken worden afgerond met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag in Peerdskerkhof tussen de Martelarenstraat en de Korenbloemstraat. De rest van Peerdskerkhof en de Ruiterstraat krijgt een slembestrijking.

De twee drempels voldoen niet langer aan de wettelijke afmetingen, waardoor ze moeten verdwijnen. Een bepaald deel van Peerdskerkhof krijgt een nieuwe asfaltlaag. In het overige deel en in de Ruiterstraat kozen we voor een slembestrijking. Deze bestrijking verlengt de levensduur van de bestaande asfaltlaag.

De bereikbaarheid van de woningen in beide straten blijven maximaal gegarandeerd. Wanneer begin juni de nieuwe asfaltlaag en midden juni de slembestrijking worden aangebracht, zijn woningen mogelijk enkele werkdagen niet of uiterst moeizaam bereikbaar met de auto.