Bierliefhebbers welkom in Mol

Mol - Het Rauws feestcomité lanceert haar eigen bier, het ‘bRAUWsel’ en presenteert dat zaterdag in een feestcaravan op de basisschool van Rauw. Nog meer bier is dit weekend te vinden op het eerste Mols bierfestival in de school van Rozenberg.

“We hebben speciaal voor ons feestjaar het ‘bRAUWsel’ laten brouwen”, zegt Johan Geuens van het Rauws feestcomité. “Na een lange zoektocht naar een geschikt recept en heel wat proeverijen, verkregen we een zachte blonde tripel van 8,5%. Het bier is niet bitter, maar heel zacht.”

Het 'bRAUWsel' zal op alle dorpsfeesten en in de Rauwse cafés geschonken worden. "We hebben in totaal 2.000 liter laten brouwen", zegt Janna Lefevere van het Rauws feetscomité. Het Rauws feestcomité bouwde de afgelopen maanden ook een caravan om tot food- en radiotruck. De truck biedt ook onderdak aan ‘Radio Atlantis’, de nostalgische Eauwse piratenradiozender uit begin jaren 80. De hippe en muzikale feestcaravan is zaterdag te zien op het schoolfeest van gemeentelijke basisschool De Zandloper in Rauw.

Wie zin heeft in andere bieren kan nu zaterdag en zondag ook terecht op het eerste Mols bierfestival in de school van Rozenberg in het centrum van Mol. Je kan er genieten van een honderdtal lokale en streekgebonden bieren. Wie honger heeft, kan zich tegoed doen aan de vele foodtrucks. Zondag vindt in Mol ook Mol Metten plaats, met verschillende markten, zoals een rommelmarkt, een dieren- en boerenmarkt, een multiculturele markt en een bloemen- en plantenmarkt. Heel wat winkels in het centrum zullen dan ook open zijn.