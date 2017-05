Geen verkavelingsvergunning

Mol - Het gemeentebestuur van Mol weigert een verkavelingsvergunning voor de uitbreiding van de bestaande verkaveling Moerhoek in Mol-Rauw.

Het openbaar onderzoek naar de uitbreiding van verkaveling Moerhoek met 21 loten leidde tot 85 bezwaren, hoofdzakelijk van inwoners van het al gerealiseerde deel van verkaveling Moerhoek. Het ontwerp omvat naast het uitbreiden van de wegenis de realisatie van zeven loten voor open bebouwing en veertien loten voor halfopen bebouwing.

Het ingediende verkavelingsontwerp voorziet een vertraagde afvoer van het regenwater via de riolering. VMM stelt in zijn advies dat dit evenwel moet gebeuren via infiltratie op het eigen terrein, behalve indien infiltratieproeven aantonen dat dit op deze locatie technisch onmogelijk kan. Deze proeven ontbreken in het dossier.

Daarnaast waren er voor het college van burgemeester en schepenen nog enkele technische onvolkomenheden in het ontwerp, waaronder de te vermijden noordgerichte oriëntatie van een aantal loten. Ook de verkeersdienst had enkele opmerkingen over de ontsluiting van een drietal loten. Verder bevatte het dossier onduidelijkheden omtrent reliëf, waterafvoer en infiltratiemogelijkheden, wat een correcte beoordeling bemoeilijkte.

Na deze weigering ligt de bal in het kamp van de verkavelaars. Zij kunnen tegen de weigering in beroep gaan bij de Deputatie van de provincie Antwerpen. Een andere optie is het technisch aanpassen van de plannen en het indienen van een nieuwe verkavelingsaanvraag.