Sluipverkeer in De Hutten fors gedaald

Mol - Het sluipverkeer in De Hutten in Mol is zo goed als gehalveerd na de aanpassingen van de verkeerslichten en het kruispunt Molderdijk – Zuiderring in de zomer van 2016. Zo rijdt er in De Hutten 43% minder verkeer richting het kruispunt Lieven Heerstraat – Kruisven - Molderdijk. Ook de gemiddelde snelheid daalde.

Door de lange wachtrijen op de Molderdijk vanuit Balen richting Zuiderring of Mol, kreeg De Hutten in het verleden heel wat sluipverkeer te slikken. Automobilisten passeerden via deze woonstraat de wachtrij om sneller het kruispunt Lieven Heerstraat – Kruisven – Molderdijk te bereiken. Bovendien negeerden veel van deze automobilisten de snelheidsbeperking in de straat.



Met de bewoners werd afgesproken om de aanpassingen aan de verkeerslichten en het kruispunt Molderdijk – Zuiderring af te wachten. Zo kwam er onder andere een extra afslagstrook in de wachtzone tussen de Zuiderring en het Kruisven. De cijfers bewijzen dat de aanpassingen een grote impact hebben op het verkeer in de straat:



Deze verbetering toont aan het oplossen van het sluipverkeer in De Hutten moet verlopen via het kruispunt Molderdijk – Zuiderring. Het gemeentebestuur blijft waakzaam voor de toekomstige evolutie van het drukke verkeer op dit kruispunt. Daarnaast dringt de gemeente bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer aan om verdere structurele aanpassingen uit te voeren, waaronder een bijkomende afslagstrook uit de richting van Mol.