SV Flurky viert 40-jarig bestaan met Fluryfeesten

Mol - Voetbalploeg SV Flurky uit Mol-Donk viert op 5, 6 en 7 mei naar jaarlijkse gewoonte de Flurkyfeesten. Dit jaar staan de feesten in het teken van het 40 jarig bestaan van de club.

Vrijdagavond en zaterdagnamiddag komen bevriende ploegen een voetbalwedstrijd spelen. Zaterdagnamiddag vindt een reunie plaats voor alle (ex-)Flurky boys van de afgelopen 40 jaar. Ze kunnen dan samen herinneringen ophalen en een kleine tentoonstelling bewonderen.

Zaterdagavond spelen de Flurky Girls een mini-voetbalwedstrijd tegen een andere damesploeg. Daarna is er een groot jubileumfeest voor alle Flurky boys, supporters, sympatisanten, Achterbossenaren en muziekliefhebbers. Rockband Knight Shift en enkele deejays verzorgen de muziek op het feest. Zondagnamiddag gaat dan de 4de editie van het open Kubbtornooi door. Vorig jaar schreven 32 ploegen zich hiervoor in.

SV Flurky speelt momenteel met 2 ploegen in de zaterdagcompetitie van het Arbeidersvoetbal Kempen. De A-ploeg speelt in de 1ste (hoogste) afdeling en de B-ploeg speelt in de 6de afdeling. SV Flurky heeft ook nog een veteranenploeg die 1 tot 2 keer per maand op vrijdag een vriendschappelijke wedstrijd speelt.

SV Flurky is in Achterbos de enige overblijvende cafévoetbalploeg en draagt hierdoor trots de titel "Ploeg van Achterbos" in het cafévoetbal. De laatste jaren is het ledenaantal sterk toegenomen en zijn ook de sportieve prestaties in stijgende lijn.

De club heeft ook geïnvesteerd in de heraanleg van het voetbalveld, automatisch veldbesproeiing (ondergronds), een nieuwe kantine en een grote terrasoverkapping.