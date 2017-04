Extra opvang voor jonge kinderen

Mol - De gemeente Mol, het OCMW en de Landelijke Kinderopvang werken samen om extra opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar te voorzien. Hierdoor komen in het Centrum 18 extra opvangplaatsen.

De gemeente Mol, het OCMW en de Landelijke Kinderopvang werken samen om extra opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar te voorzien. Hierdoor komen in het Centrum 18 extra opvangplaatsen. In een pand aan de Edmond Van Hoofstraat in het centrum van Mol starten vanaf 18 april drie onthaalouders onder de naam ‘Mini Mollie’.

Momenteel ondergaat het pand nog een grondige renovatie om aan alle veiligheidsnormen te voldoen. De gemeente en het OCM dragen financieel bij in de huur van het pand. In ruil zal de Landelijke Kinderopvang ervoor zorgen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen gemakkelijker een plaats vinden bij de onthaalouders.