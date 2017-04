IN BEELD. Renée (97) kan vader Clement weer eren

Vier maanden geleden, op maandag 9 januari, werd het oud-strijdersmonument volledig vernield. Dieven slepen het arduin weg en ontvreemdden de brozen herdenkingsplaten. Hierop stonden alle namen van de Wezelse soldaten die in WO1 en 2 sneuvelden. Ook het kruis werd beschadigd.

Renée Dardenne (97) uit Mol-Wezel was erg aangedaan. “Ik moest meteen huilen toen ik het nieuws vernam”, zegt ze. “Mijn vader was soldaat in WO1 en 2 en sneuvelde in de tweede wereldoorlog. Zijn naam stond op een van de bronzen platen. Ik versta nog steeds niet wie zoiets kon doen.”

“Toen we de gebeurtenis op de facebookpagina van de gemeente postten, werden het bericht massaal gedeeld, goed voor 4.000 hits en reacties”, zegt schepen voor Begraafplaatsen Tessa Knaeps (Open VLD). “In totaal bereikten we met het bericht 97.000 mensen. Iedereen sprak schande over deze drieste diefstal.”

De gemeentes Mol en Balen, steenkapperij Van Dijck, de oudstrijdersvereniging van Wezel en vaderlandslievende verengingen sloegen de handen in elkaar voor een snelle heropbouw van het monument. De bronzen platen werden vervangen door arduin, opdat ze niet meer zouden gestolen worden.

Renée Dardenne is fier op het resultaat. “Ik was 70 jaar geleden bij de eerste inhuldiging van het monument”, zegt ze. “Sindsdien onderhield ik het monument met hart en ziel. Elke herdenking op 11 november ben ik aanwezig, al 70 jaar lang. Het nieuwe monument is fantastisch mooi, maar zal toch nooit meer dezelfde zijn als het oude. Toch is de tweede inhuldiging voor mij een heel emotioneel moment. Mijn vader was en is nog steeds een held, zoals alle andere soldaten uit deze oorlogen.”