Vrienden maken parodie op hit ‘Pompen’

Mol - Stinus en Bart uit Mol hebben samen met het deejay-duo DB Vortex een parodie gemaakt op ‘Pompen’ van Kraantje Pappie. “Dronken zijn hoeft niet altijd agressief te verlopen”, zeggen de jongens.

Stinus Hannes (26) en Bart Dirkx (29) uit Mol maken geregeld samen sketches en parodieën die ze dan posten op hun populaire Facebookpagina S.T. & Friends. Twee jaar geleden scoorden ze nog een lokale hit met hun Mc Donald’s-parodie op het liedje ‘I’m in love with the CoCo’.

Op café ontstond enkele weken geleden de tweede parodie. “We vonden dat ‘Pompen’ van Kraantje Pappie goed op weg was om een hit te worden”, zeggen Bart en Stinus. “We wilden ook op die kar springen en maakten de parodie ‘Dronken’. De tekst is geschreven uit eigen ervaringen.”

De muziek werd gemaakt door Kevin Cuypers (26) uit Mol en Nico Van Gestel (21) uit Dessel, beter bekend als het deejay-duo ‘DB Vortex’. Het clipje werd vervolgens opgenomen in de studio van Kevin. “We hadden niet meer nodig dan een zwarte doek, een aantal spots, een draaitafel, een grijze bak, wat bakken bieren en de nodige humor”, zeggen de jongens. Ank Schotkamp, de vriendin van Kevin, werd gebombardeerd tot Nederlands barmeisje.

Met de parodie willen de vrienden vooral duidelijk maken dat wie dronken is, niet altijd agressief moet zijn.

Meer info vindt u op de Facebookpagina van standfriends.