Onderhoudswerken betonwegen

Mol - Een aannemer start op dinsdag 18 april met onderhoudswerken aan het betonnen wegdek in de Postelarenweg en de aanzet van de brug op Sluis in Mol. De werken worden uitgevoerd in vijf fasen waarbij zoveel mogelijk beurtelings verkeer mogelijk blijft. Eind mei zijn de werken afgerond.

De werken omvatten het plaatselijk vernieuwen van de betonplaten en het aanbrengen van een nieuwe voegvulling in de Postelarenweg en de aanzet van de brug op Sluis. De aannemer voert de werken uit in verschillende fasen. Als alles volgens planning verloopt en als de weersomstandigheden het toelaten, volgt de aannemer deze timing:

· Fase 1: Postelarenweg, onpare huisnummers. De aannemer start op 18 april. De werken in deze fase duren vijf werkdagen.

· Fase 2: Aanzet brug Sluis, onpare huisnummers. Fase twee start op 24 april. Deze werken duren vijf werkdagen.

· Fase 3: Postelarenweg, pare huisnummers. Start op 2 mei. Deze fase neemt negen werkdagen in beslag.

· Fase 4: Aanzet brug Sluis, pare huisnummers. De werken in fase 4 starten op 15 mei en duren vijf werkdagen.

Na het plaatsen van de betonplaten in de eerste vier fasen, moet het beton voldoende uitharden. Zowel tijdens de werken als tijdens de uithardingsperiode blijft beurtelings verkeer mogelijk.

· Fase 5: Postelarenweg volledige breedte van de rijbaan. Als alle betonplaten hersteld zijn, brengt de aannemer de voegvullingen tussen de betonplaten aan. Vanaf dat moment geldt een doorgangsverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer. We voorzien een omleiding via De Rooy en de Sint-Apollonialaan. De voegvullingen plaatsen, neemt één week in beslag.