Workshops voor Molse handelaars

Mol - Op 18 april, 16 mei en 4 september organiseert het gemeentebestuur van Mol workshops speciaal voor de Molse handelaars.De workshops starten om 19 uur met een hapje en een drankje en eindigen om 22.30 uur.

Het gemeentebestuur van Mol organiseert samen met FORTIO-bedrijfsopleidingen en SYNTRA Vlaanderen 3 workshops voor Molse ondernemers. Zowel social media, non-verbale communicatie als verkooptechnieken komen aan bod. Voor elke workshop schrijf je je apart in, let goed op de uiterste inschrijfdata. Per aangesloten zaak mag er één lid van de handelaarsvereniging gratis deelnemen.

Social media: dinsdag 18 april: Een workshop over het belang van sociale media in de winkelverkoop. Hoe starten met social media? Hoe zet je social media in om het rendement te verhogen? Schrijf je in voor 10 april en ontdek het.

Non-verbale communicatie in de winkelverkoop: dinsdag 16 mei: Wat is het effect van lichaamstaal op een boodschap? Tijdens deze workshop leer je lichaamstaal te interpreteren, zo kan je je klanten beter inschatten en sneller inspelen op hun behoeften. Schrijf je in tot 8 mei.

Verkooptechnieken: donderdag 12 september: Elk type klant heeft een andere aanpak nodig. Je leert je communicatie aanpassen aan het soort klant. Inschrijven kan tot 4 september.

Meer info: 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be