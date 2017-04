Voortstraat afgesloten

Mol - Door betonneringswerken gaat op vrijdag 7 april een volledig doorgangsverbod in de Voortstraat van start ter hoogte van de werkzone. Aansluitend maakt de aannemer de week nadien een kruising van de riolering met de rijbaan. Woensdag 12 april moet deze fase afgerond zijn en is doorgaand verkeer terug mogelijk. De werkzone bevindt zich in de Voortstraat tussen Industrieweg en de Scheppelijke Nete.

Na de betonneringswerken start de aannemer op maandag 10 april met het aanleggen van een kruising van de riolering met de rijbaan. Dit gebeurt in opdracht van Aquafin. We koppelen deze werkzaamheden aan de betonneringswerken om de hinder te beperken.

· Verkeer komende van de Zuiderring (N71) kan tot aan de werkzone de industriezone in- en uitrijden via de normale toegangsweg op de brug. Deze situatie geldt tot aan de Scheppelijke Nete.

· Verkeer naar de industriezone dat achter de werfzone moet zijn (bekeken vanuit de Zuiderring), rijdt via de Zilverberkdreef. Je verlaat de industriezone vervolgens via de Venetiëlei. Om dit laatste mogelijk te maken geldt tijdelijk éénrichtingsverkeer in de Venetiëlei richting Colburnlei.

· Voor fietsers en voetgangers is er een omleiding voorzien via het Jaagpad.

Als alles volgens planning verloopt, is deze fase op woensdag 12 april afgerond. Nadien is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk. Bovenstaande timing geldt alleen bij goede weersomstandigheden.