Scheldeprijs start in Mol voor afscheid Boonen

Mol - De Scheldeprijs start op 5 april heel uitzonderlijk in Mol. De organisatoren van Vlaanderens oudste wielerklassieker verhuizen de start van hun wedstrijd eenmalig naar de Kempen als eerbetoon aan Tom Boonen. De voormalige wereldkampioen start zijn allerlaatste koers op Belgische bodem dus in zijn eigen dorp.

Deze bijzondere editie van de Scheldeprijs geniet internationale mediabelangstelling en komt live op VRT-Sporza en de Europese sportzenders. Deze primeur zorgt ongetwijfeld voor bruisende ambiance en veel emotie.

· Bezoek aan de rennersbussen die opgesteld staan aan op het Laar en in de Graaf de Broquevillestraat. Het sponsordorp bevindt zich in de Corbiestraat en op het Rondplein.

· 10.30 uur: Voorstelling renners door Michel Wuyts op het Rondplein.

· 12.15 uur: Burgemeester Paul Rotthier geeft het startschot in de Corbiestraat ter hoogte van het Rondplein.

· 13.30 uur: De Scheldeprijs start niet alleen in Mol, er wordt ook 46 kilometer door ‘Boonenland’ gereden, hartje Kempen dus. Ongeveer een uur na de start passeren de renners opnieuw aan het Rondplein alvorens ze richting Schoten fietsen.

De gemeente vraagt iedereen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets af te zakken naar het Centrum. Zo ondervind je geen parkeerproblemen en mag je overal in- en uitlopen. Je vindt een fietsparking op parking Sint-Pieter en in de Lakenmakersstraat.

Kom je toch met de auto, dan parkeer je die op volgende parkings:

· Parking Noord: voetbalterreinen Galbergen, Don Boscostraat, en parking Moldavo, Sint-Carolusstraat

· Parking Zuid: parking Alma en TISP, Kruisven

· Parking Zuid: parking Den Uyt, Rode-Kruislaan

· Parking ’t Getouw is voorbehouden voor de VIP en uitsluitend bereikbaar met een geldige parkeerkaart van de Scheldeprijs.

Het station ligt slecht op 5 minuten wandelen van de startplaats.

Voor het eerst sinds 20 jaar start de Scheldeprijs niet aan de Schelde in Antwerpen, maar in Mol, de woonplaats van Tom Boonen. Op 5 april rijdt Tom, zoals hij zelf aankondigde, zijn laatste officiële Belgische wedstrijd. Dat doet hij ter gelegenheid van de Scheldeprijs, de Antwerpse wielerklassieker die hij won in 2004 en 2006.