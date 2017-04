Gemeente wil herziening snelheid Zuiderring

Mol - Het gemeentebestuur vraagt de minister voor mobiliteit Ben Weyts om de gefragmenteerde snelheidsverlaging naar 70 kilometer op de Zuiderring (N71) te herzien. "Het risico op aanrijdingen verhoogt door het nieuwe snelheidsregime", zegt de gemeente. "Bovendien vermindert het voortdurend wisselen van maximumsnelheden de vlotte doorstroming op deze belangrijke verkeersas."

Begin februari verlaagde het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV) ter hoogte van de kruispunten de maximumsnelheid op de Zuiderring naar 70 kilometer per uur. Sindsdien geldt op deze weg een afwisselende maximumsnelheid van telkens korte stukken 90 en 70 kilometer per uur. Deze beslissing werd door AWV genomen, zonder raadpleging van de gemeente.



Sinds het invoeren van het nieuwe snelheidsregime ontvangt het gemeentebestuur aanhoudend negatieve reacties van automobilisten die terecht wijzen op de extra gevaren. Het risico op kop-staartaanrijdingen in de aanloop naar de kruispunten is verhoogd. Tegelijkertijd daalt de vlotte doorstroming op deze voor onze gemeente zeer belangrijke verkeersas.



Het gemeentebestuur acht de snelheidsbeperkende maatregel zinloos, aangezien de meeste kruispunten op de Zuiderring zijn uitgerust met conflictvrije verkeerslichten. Ter hoogte van de kruisingen zonder verkeerslichten wordt het verkeer op de Zuiderring tijdig teruggebracht naar één rijstrook. In die situaties valt een behoud van 90km/u perfect te verantwoorden.



Ook voor het gemeentebestuur geldt één uitzondering. Ter hoogte van de Simonsebrug – waar het langzame vrachtverkeer vanuit Industriezone Berkebossen de Zuiderring moet oprijden – geldt al jarenlang een snelheidsverlaging van 70 kilometer per uur. Deze maatregel wordt door alle automobilisten terecht als logisch ervaren en blijft best behouden.