Drie schilderijen gered uit (afgebroken) huis

Mol - De heemkundige kring van Mol nam drie schilderijen van Tistje Delsupehe uit Mol-Ezaart in bewaring. De aannemer die het huis afbrak, haalde ze van het plafond. Tistje was een bekende figuur.

Trots toont Jo Lommelen, voorzitter van de Molse heemkundige kring, drie schilderijen van Tistje Delsupehe uit Mol-Ezaart. “Twee daarvan hingen tegen het plafond in het huis van een van de kinderen van Tistje”, zegt Jo. “Zelf kon ik ze er niet afkrijgen, maar de aannemer die het huis moest afbreken, redde de schilderijen. Ze hebben geen echte geldwaarde, maar voor Mol zijn ze toch wel belangrijk. Tistje was immers een bekende figuur.”

Tistje Delsupehe (1855-1940) was geen gewone plattelandsman. “Tistje, ofwel August, was een zeer avontuurlijk en kleurrijk man”, zegt Jo Lommelen. “Hij was kleermaker, fotograaf, schilder, schrijver, tekenaar en dichter. Maar bovenal was hij autodidact. Hij ondernam ook reizen naar Frankrijk en Engeland. Dingen die niet evident waren voor een gewone volksmens.”

Fan van Rubens

Tistje maakte eigen kunstwerken, maar kopieerde ook veel. “Hij was een grote fan van Peter Paul Rubers”, zegt Lommelen. “Zo kopieerde hij de ‘Kruisoprichting’ en de ‘Kruisafneming’ op doeken van wel 2m80 op 2m. De pastoor van Ezaart vond ze zo mooi, dat hij ze bestelde. Maar Tistje wou ze niet verkopen en hing ze daarom maar tegen het plafond bij zijn zoon in de woning, waar niemand ze er zonder schade kon afhalen. Daar hingen ze tot enkele weken geleden nog steeds.” Op de zolder van dezelfde woning lag ook nog een kopie van de triptiek ‘Epitaaf van Jan Michielsen en zijn vrouw Maria Maes’.

Het tekenen en verven deed Tistje met een potlood uit de winkel van zijn vrouw en schilderen met restjes verf die hij her en der kreeg. Dit gebeurde dan op lakens of katoen, maar geld om doeken of schildersverf te kopen was er niet.

Dom was Tistje ook niet. Hij maakte weerkalenders, kon lezen en schrijven, kon de klok lezen en deed zelfs aan een vroege vorm van ecologie. “Hij kon zelfs zo mooi en klein schrijven dat hij erin slaagde om 2000 leesbare woorden op een postkaart en 260 leesbare woorden op het formaat van een postzegel te schrijven.”