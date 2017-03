Nacht van 30 jaar Graspop

Dessel - De Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 21 maart staat in Dessel in het teken van 30 jaar Graspop. Het evenement gaat door in het Armand Melis Stadion.

Het Davidsfonds, de gemeente Dessel, de heemkundige kring en de vzw Graspop pakken uit met unieke tentoonstelling over dertig edities Graspop. In het Armand Melis Stadion zullen vanaf 20 uur enkele mensen van de vzw Graspop extra uitleg geven bij een presentatie met meer dan 400 foto’s en tientallen filmpjes. Zanger Johnny Trash zorgt voor een muzikale noot.

“We geven ook enkele leuke anekdotes mee”, zegt Patrick Vanbroekhoven (51) van de vzw Graspop. “Zo moesten we voor Iron Maiden ooit een voetbalmatch organiseren zodat de crew zich kon ontspannen.” Inschrijven moet op voorhand gebeuren via broeckxleen@hotmail.com. De plaatsen zijn beperkt tot 350 stoelen.