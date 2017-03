Woonwinkel+ voor gratis advies

Mol - Word je al wat ouder, of heb je een beperking en dringen woningaanpassingen zich op? Kom dan op dinsdag 14 maart naar Woonwinkel+ in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. Woonwinkel+ vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats.

Woonwinkel+ is er voor alle senioren en mensen met een beperking uit onze gemeente. Deskundige vrijwilligers uit de seniorenraad luisteren naar je vraag en bekijken samen met jou wat de meest geschikte oplossing is. Met de informatie die je van hen krijgt, ga je nadien zelf aan de slag. Je hoeft vooraf geen afspraak te maken.

Een traplift, bredere deuropeningen, een inloopdouche,… maken het leven soms heel wat eenvoudiger voor ouderen of mensen met een beperking. Voor sommige woningaanpassingen ontvang je een premie, moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen of een architect raadplegen.

Woonwinkel+ werkt nauw samen met de gemeentelijke dienst voor ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vergunningen. Ook de Molse Bouwmaatschappij en het Kempens woonplatform ondersteunen dit initiatief. De samenwerking zorgt voor een gerichte doorverwijzing en bundelt alle informatie op één plaats.