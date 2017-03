Zuidkempense Pijl start op Zilvermeer

Mol - Zondag 19 maart is een hoogdag voor de wielersport in Mol. Om 13.30 uur vertrekken zo'n 25 ploegen op het Zilvermeer voor de Zuidkempense Pijl - Grote Prijs Wilfried Peeters. Zowel eliterenners zonder contract als beloftes komen aan de start. Het peloton komt omstreeks 17 uur aan bij café ’t Smetje.

Wielrennen kent in Mol een rijke traditie. Al in 1961 werd de eerste Zuidkempense Pijl georganiseerd. De organisatoren zorgen dit jaar voor een nieuw parcours. Voor de officiële start rijden de dames jeugd om 12 uur de afwachtingswedstrijd, een korter traject dat begint én eindigt bij café ’t Smetje.

De renners rijden volgend parcours: vertrek aan het Zilvermeer voor een rit van 68 km die via Balen, Dessel, Retie en Geel terug naar de aankomst in Sluis loopt. Daarna volgen er nog acht plaatselijke rondes van elk 11.1 kilometer via Sluis, Boerestraat, Brandstraat, Kapellestraat, Postelarenweg, Sint-Theresiastraat – Boeretangsedreef, Emiel Becquaertlaan, Warande en Diepestraat. In die straten geldt tussen 12.30 en 19 uur enkelrichting.

De prijsuitreiking vindt plaats op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.