80-jarige broeder Alfons onderhoudt bib

Mol - De abdij van Postel en de Molse Gidsenkring zetten dit jaar de plantenboeken van ‘Maria Sibylla Merian’ en ‘Rembert Dodoens’ extra in de kijker. Bibliothecaris broeder Alfons Bastiaensen (80) zorgt voor een kraaknette toonzaal en bibliotheek. “Ik verzorg de boeken al bijna 40 jaar”, zegt hij trots.

Als een ervaren gids, toont de 80-jarige broeder Alfons ‘zijn’ bibliotheek. “Ik ben enorm gefascineerd door boeken”, zegt hij. “Dat heb ik van mijn ouders meegekregen, ook zij waren altijd met boeken bezig.” Ongeveer veertig jaar geleden werd aan broeder Alfons gevraagd om de bibliotheek te onderhouden. Zijn voorganger was gestorven en broeder Alfons was de geknipte persoon voor deze taak.

“Vroeger poetste ik de hele bibliotheek, maar dat lukt me tegenwoordig niet meer”, zegt broeder Alfons. “Wat ik nog wel doe is af en toe de speciale stofzuiger boven halen om de boeken af te stoffen. Soms klim ik ook wel op de ladder tot aan het plafond. Toch vergt de bibliotheek niet veel onderhoud.”

Broeder Alfons ken de bibliotheek als zijn broekzak. “Mijn voorganger heeft ooit alle boeken geteld en kwam uit op ongeveer 60.000 exemplaren”, zegt hij. “Zelf heb ik ze niet geteld, maar de voorbije 40 jaar zijn er heel wat bijgekomen. Van elk boek ken ik trouwens in grote lijnen de inhoud. De mooiste boeken die we de abdij heeft, zijn de 40 handgeschreven boeken, de 50 wiegendrukken en de 250 boeken die gedrukt zijn voor 1540. Mijn eigen favorieten zijn echter de boeken met een art deco kaft. Daar ben ik zot van.”

Volgens Alfons is de waarde van de Postelse bibliotheek onschatbaar. “Soms moet je voor bepaalde exemplaren de prijs van een huis neertellen, anderen kosten dan weer veel minder”, zegt hij. “De prijzen zijn sterk afhankelijk van de interesse die op dat moment heerst voor bepaalde boeken.”

Zelf vond broeder Alfons al geregeld kleine schatten in de oude boeken. “Soms vind ik oude briefjes of bladwijzers terug”, zegt hij. “Meestal zijn ze afkomstig van onze broeders zelf, maar soms staan er oude handtekeningen of woordjes op.” De Postelse bibliothecaris houdt zich voor alle duidelijkheid niet veel bezig met de oude boeken. “Tot twee jaar geleden schuimde ik jaarlijks boekenbeurzen in binnen- en buitenland af”, zegt hij. “Ik legde de nodige contacten met uitgevers en kocht boeken.

In 1985 werd in de bibliotheek een toonzaal ingericht waarin de meest waardevolle boeken aan het publiek worden getoond. “In deze ruimte heerst een microklimaat waarin het constant 14 graden is”, zegt Mia Van Gorp, voorzitster van de Molse Gidsenkring. “De boeken liggen ook achter glas en worden afgeschermd van natuurlijk zonlicht en sterk kunstmatig licht.”

Dit jaar zetten de abdij en de Molse Gidsenkring de plantenboeken van de Duitse ‘Maria Sibylla Merian’ en de Mechelse ‘Rembert Dodoens’ in de kijker. “Maria is 300 jaar geleden gestorven en Rembert is 500 jaar geleden geboren”, zegt Mia Van Gorp. “De boeken van deze twee plantkundigen zijn het neusje van de zalm. Dezelfde boeken vind je ook in het Plantijn-Moretusmuseum, het British Museum in Londen en Rusland.”

Meer info over gidsbeurten: Molse.gidsenkring@telenet.be