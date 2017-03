Vernieuwde kruidentuin opnieuw rendabel

Mol - Broeder Guy Van Leemput (61) werkt al 25 jaar dag in dag uit in zijn kruidentuin en zijn laboratorium in de abdij van Mol-Postel. Hij maakt er middeltjes tegen allerlei kwaaltjes. Het uittesten doet hij op zichzelf en de andere broeders. Zijn kennis over kruiden bundelde hij in 2 boeken.

Tevreden wandelt de 61-jarige broeder Guy door ‘zijn’ kruidentuin. “De tuin is vorig jaar volledig opnieuw aangelegd, waardoor ik nu meer dan 300 verschillende kruiden kan telen”, zegt hij trots. “Door de economische crisis was de verkoop tijdens de afgelopen jaren gedaald, maar vorig jaar behaalden we voor het eerst weer een goede omzet.”

Broeder Guy startte in 1994 met de kruidentuin. “Voordien was ik boekhouder van de abdij”, zegt hij. “Ik had mijn handen vol met die job, maar toen we een computerprogramma voor de boekhouding aankochten, had ik amper nog werk. Ik vulde mijn tijd met klusjes opknappen, maar toen er geen klusjes meer waren, zocht ik een andere bezigheid.”

En zo kwam broeder Guy op het idee om de middeleeuwse kruidentuin opnieuw leven in te blazen. “Ik startte aanvankelijk met de kweek van ginsengwortel, maar al snel kwamen daar andere kruiden bij”, zegt hij. “Ondertussen kweken we meer dan 300 verschillende kruiden. We beperken ons enkel tot planten die hier goed gedijen. Het telen gebeurt op een volledig milieuvriendelijke manier zonder hulpmiddelen. Zo zorgt mijn Jack Russel ervoor dat de konijnen uit de kruidentuin blijven.”

De kruidenbusiness draaide zo goed, dat de abdij tien jaar geleden een volledig nieuwe kruidenlaboratorium liet bouwen. Het oude onderkomen barstte immers uit haar voegen. Broeder Guy brouwt in zijn lab tientallen siropen, olies, zepen en crèmes.

“Ik maak tientallen middeltjes tegen allerlei simpele kwaaltjes, zoals huidaandoeningen, gewrichtspijnen of spijsverteringsklachten. “Ik test mijn middeltjes uit op mezelf en soms val ik de broeders er wel eens mee lastig. Zo had ik een nieuwe doucheolie gemaakt en dit eerst op mezelf getest. Daarna vroeg ik aan twee broeders of ze het ook wilden testen. De dag nadien liepen ze rond als twee indiaantjes. Ze hadden overal rode uitslag. Achteraf gezien was de doucheolie wel wat te straf. Bij hen moet ik niet meer afkomen om nog iets te testen.”

Broeder Guy krijgt ook geregeld vragen om een product op maat te maken. “Soms contacteren dierenartsen mij om productjes te maken”, zegt hij. “Ooit is er een man geweest die zeer veel jeuk had van medicamenten die de afstoting van zijn nieuwe lever moesten voorkomen. Ik heb speciaal voor hem op maat een middeltje ontwikkeld. Zijn vrouw heeft me onlangs een bos bloemen gebracht als bedanking. Haar man heeft nog jaren jeukvrij kunnen leven.”

Ook de broeders zelf gebruiken de middeltjes van broeder Guy. “Vaak komen ze tot bij mij om raad te vragen tegen bepaalde kwaaltjes”, zegt hij lachend. “We gebruiken bijvoorbeeld allemaal mijn natuurlijke zepen. Deze bezorgen ons allemaal een gladde en zachte huid. Voel maar eens, ondanks mijn leeftijd is mijn huid nog bijzonder zacht.”