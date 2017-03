2 projecten zorgen voor 96 assistentiewoningen

Mol - In Mol verschijnen begin 2019 96 erkende assistentiewoningen. Residentie De Schans telt 32 woningen en Gaudium-Mol 64. Door de vergrijzing, is de nood aan aangepaste woningen voor senioren erg groot.

Projectontwikkelaar Solid Wonen wil 64 assistentiewoningen bouwen op de hoek van de Bergstraat en Guido Gezellestraat en projectontwikkelaar NedBel Realisatie plant 32 gelijkaardige woningen aan de Schansstraat. Assistentiewoningen zijn bedoelt voor zelfstandige senioren die toch kunnen rekenen op allerlei faciliteiten.

De 96 assistentiewoningen komen beiden op ideale locaties voor senioren, dichtbij winkels en het openbaar vervoer. Ook de gemeentelijke diensten, het ziekenhuis, de politie, enkele woonzorgcentra en het dienstencentrum Ten Hove liggen op korte afstand. De assistentiewoningen Gaudium-Mol worden gebouwd op de hoek van de Bergstraat en de Guido Gezellestraat. De oude school en een aanpalende woning worden in april afgebroken. In juni starten de bouwwerkzaamheden. Deze zullen in 2019 afgerond zijn. Ook Residentie De Schans aan de Schansstraat zal tegen die periode aan de Molse skyline verschijnen. De woningen die er reeds stonden zijn al afgebroken en de werken starten eveneens in juni.

Residentie De Schans focust zich vooral op de kleinschaligheid van haar project. “We vinden persoonlijke aandacht, huislijkheid, sociale interactie tussen de bewoners en activiteiten voor bewoners zeer belangrijk”, zegt Francois Ligtvoet van NedBel Realisatie. “De woningen beschikken over een ruim terras en er is ook een gemeenschappelijke ruimte met onder meer een cafetaria, een ontspanningsruimte met buitenkoer en een fitnesshoek.” Ook bij Gaudium-Mol ligt de focus op het zorgaspect. “We bieden flats op maat aan die beschikken over alle faciliteiten”, zegt Kris Borgers van Solid Wonen. “Vooral zorg, service en het sociale aspect zijn prioritair. We bieden de mensen, allerlei activiteiten, een cafetaria met buitenterras en een binnentuin met speeltuigen, zitbanken, een petanquebaan en een moestuin aan.”

Dat de nood aan erkende assistentiewoningen hoog is, blijkt duidelijk aan het aantal woningen dat in beide projecten nog beschikbaar is. Zowel in De Schans als in Gaudium Mol is al meer dan de helft van de woningen besproken. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen.