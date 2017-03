Nieuw BMX parcours bijna operationeel

Dessel - Het nieuwe Joel Smets BMX Circuit in het sportpark Brasel in Dessel is bijna af. Het oude werd eind vorig jaar afgebroken.

Na 16 jaar moest de club noodgedwongen vernieuwen om aan de UCI normen te blijven voldoen zodat men in Dessel terug Europese kampioenschappen kon organiseren. De club besliste om het volledige circuit af te breken en opnieuw aan te leggen.

Op dit moment is het circuit op de starheuvel na zo goed als klaar, het is enkel hopen dat de weergoden de aannemer goed gezind blijft en dan zal het ganse circuit terug operationeel zal zijn half maart.

Niet alleen het circuit werd vernieuwd, ook het MTB gedeelte werd volledig opnieuw aangelegd. Er kwam ook een kids track voor de allerkleinsten. Ook is er rekening gehouden met de recreatieve fietser, want het circuit zal ook de komende jaren vrij toegankelijk blijven op woensdag en zaterdagnamiddag.

Op 1 mei is de officiële opening voorzien. De wedstrijden zijn voorzien na de vakantie in augustus en september.