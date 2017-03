Café De Eendracht weer open

Dessel - Bart Staes (47) uit Dessel opende donderdag café De Eendracht in Dessel. Ook de aanpalende zaal wordt verder verhuurd. Het gebouw stond al drie jaar leeg nadat fanfare De Eendracht er vertrok.

De gemeente Dessel kocht enkele jaren geleden het gebouw aan de Hannekesstraat waar café en zaal De Eendracht in gevestigd waren. Er moest een nieuwbouw komen, maar die plannen zitten in de koelkast. Toch ging fanfare De Eendracht, die de zaal verhuurde en het café uitbaatte, op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat vonden ze drie jaar geleden in het Jeugdhuis De Spin.

“Vanaf toen stond het café leeg en sinds begin januari werd ook de zaal niet langer verhuurd door de fanfare”, zegt de nieuwe uitbater Bart Staes. “Omdat ik zonder werk zat en omdat ze wisten dat een café openen mijn droom was, vroeg de gemeente of ik de zaal wou verhuren. Het café mocht ik ook opnieuw openen.” Voor Bart was het terugkregen naar een oude bekende, want hij had het café 15 jaar lang als vrijwilliger uitgebaat voor fanfare De Eendracht.

Het café kreeg een heuse facelift. “Ik maakte de toog langer, plaatste lambrisering, verfde de muren licht, hing oude foto’s op en richtte het interieur in met retro meubelen”, zegt Bart. “De antieke kachel heb ik ook behouden. De keuken van de aanpalende zaal werd gemoderniseerd, zodat de zaal weer kan verhuurd worden voor feesten en evenementen. Fuiven zullen er niet meer mogen doorgaan."

Bart wil café De Eendracht omdopen tot een bruine praatkroeg. “Ik kan met mijn muziekcomputer alle soorten muziek spelen”, zegt hij. “De bedoeling is wel dat de muziek geen overhand krijgt.” Het café is alle dagen open vanaf 10 uur. Dinsdag en woensdag zijn de sluitingsdagen. “Ooit zal het gebouw worden afgebroken”, zegt Bart. “Maar de gemeente heeft me gezegd dat niet direct zal zijn. Als het toch zover is, zullen ze me een jaar op voorhand verwittigen.”