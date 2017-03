Inschrijven voor garageverkoop

Mol - Wil jij op zaterdag 13 en zondag 14 mei deelnemen aan de garageverkoop van Mol, dan kan je je inschrijven voor 19 april via de gemeentelijke website van Mol.

De bedoeling is dat je gedurende twee dagen tussen 9 en 17 uur je garagedeuren openzet om tweedehandsspullen te verkopen. Alle deelnemers die voor 19 april inschrijven en de deelnameprijs betalen, nemen we op in een brochure. Hierin wordt alles mooi gerangschikt per gehucht en straatnaam.

Geïnteresseerden kunnen de brochure met hierin de deelnemers, en een stratenplan vanaf 6 mei gratis afhalen bij de dienst toerisme, ecocentrum De Goren en in Huyze Colibrant in Postel. Je kan de brochure vanaf 6 mei ook gratis downloaden via www.gemeentemol.be.