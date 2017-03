Bossen in Heidehuizen weerbaarder

Mol - Deze week start de uitdunning van verschillende naaldhoutbossen in de omgeving van Heidehuizen in Mol. Uitdunnen is nodig om de gezondste bomen de nodige groeiruimte te geven en licht de kans te geven om de nieuwe inheemse loofbomen de nodig vitaminen te geven.

De Kempense bossen krijgen steeds meer te kampen met extreme weersomstandigheden, nieuwe plagen, ... De meeste bossen in de Kempen bestaan voornamelijk uit grove den, Corsicaanse den of fijnspar. Vzw Bosgroep wilt soortenrijkere bossen om ze zo weerbaarder te maken tegen de effecten van klimaatopwarming.



De bossen in Heidehuizen zullen uitgedund worden en overhangende bomen langs de straatkant worden gekapt. Hierbij krijgen de gezondste bomen meer ruimte om te groeien, zodat ze sterker en stabieler worden. Na de dunning kan er ook meer zonlicht door het kronendak stralen waardoor inheemse loofbomen de ruimte krijgen om zich te vestigen en te groeien.



Het geoogste hout zal als hernieuwbare, milieuvriendelijke grondstof gebruikt worden voor houtverwerking. Op deze manier wordt de gefixeerde CO² nog lang vastgehouden. Nadien zullen op verschillende plaatsen kloempen geplant worden. Dat zijn kleine groepjes bomen van soorten die momenteel nog maar weinig aanwezig zijn in onze bossen, zoals bijvoorbeeld linde en beuk.