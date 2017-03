Mol - De gemeente Mol opent het toeristisch seizoen met een spectaculaire wedstrijd. Met de wedstrijd '48 uur VIP in #MooiMol’ kan je een weekendarrangement winnen.

Sociale media vormen al een tijdje het belangrijkste kanaal voor Visit Mol om toeristen en bezoekers uit alle windstreken naar Mol te lokken. Ook de wedstrijd '47 uur VIP in #MooiMol' loopt via Facebook. Visit Mol stelde met veel zorg een weekend samen, zodat onze winnaars helemaal tot rust komen. De winnaars kiezen zelf in welke B&B of hotel ze overnachten.

Je kan alleen deelnemen via Facebook. Like het bericht van deze wedstrijd op de Facebook-pagina van Visit Mol. Vul vervolgens het e-formulier in dat je via een link bereikt.