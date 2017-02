Politiezone schenkt 1885 euro aan kankeronderzoek

Mathilde (105) woont al 25 jaar in woonzorgcentrum Ten Hove

Regio Opnieuw een record voor Mathilde Cuyvers uit Meerhout: ze woont 25 jaar in het woonzorgcentrum in Ten Hove in Mol. Nog nooit woonde er iemand langer dan Mathilde. Hiermee behaalt ze haar derde record.... Lees verder