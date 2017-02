IN BEELD. Een kijkje in het Brouwershuis

Dessel - Het voormalige Brouwershuis op de hoek van de Markt en de Molsebaan in Dessel wordt deze week afgebroken. Het gebouw dateert uit 1919 en maakt plaats voor een gebouw in dezelfde bouwstijl.

Het gebouw werd in 1919 opgetrokken door Ernest Peeters, de zoon van een koster. Zijn bedrijf ging drie jaar later failliet, waarop Jozef Leysen en Victorine Vosters het pand kochten en er een stoffenwinkel en melkerij in onderbrachten. Vanaf 1936 kreeg het pand de functie van herberg en hotel. In 1966 werd het gebouw gekocht door Brouwerij Campina.