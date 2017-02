MTB-route Campinapad onder handen genomen

Dessel - Op vraag van Sport Vlaanderen – het vroegere Bloso – werden recent enkele aanpassingen doorgevoerd aan het Campinapad.

Deze aanpassingen kaderen in het grote project dat Sport Vlaanderen in samenwerking met de provincie Antwerpen en de gemeenten Arendonk, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Herentals, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie en Turnhout in onze regio wil realiseren in 2017, namelijk één groot Kempisch mountainbikenetwerk van 482 km.

Het Desselse Campinapad krijgt een bijkomende vertrekplaats aan de sporthal in Brasel, het vertrekbord in Witgoor wordt verplaats naar de zijkant van de kerk en er komen borden die de verbinding maken met mountainbikeroutes in Retie, Mol, Arendonk en Lommel. Daarnaast krijgt de blauwe lus ook een groene kleur en zal een stukje rode en groene lus tussen de Kromstraat en Goormansdijk verlegd worden, zodat ze beiden ook apart kunnen gereden worden.

De nieuwe kaarten van het Kempisch mountainbikenetwerk zijn verkrijgbaar aan het onthaal van administratief centrum “De Plaetse”, Hannekestraat 1, Dessel. Een kaart van Dessel-Retie kost 3 euro. Wil je het volledige mountainbikenetwerk kopen, dan betaal je 21 euro. Hiervoor krijg je een box waarin 7 kaarten zitten.

Heb jij opmerkingen over het Campinapad of beschadigingen vastgesteld? Meld dit dan zeker aan de Sportdienst via sport@dessel.be of op het nummer 014 38 99 33.