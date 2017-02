IN BEELD. Herstelcafé verhuist naar andere datum

Dessel - Vanaf 1 februari zal het Desselse Herstelcafé, een initiatief van de Seniorenraad, doorgaan op elke 2de en 4de donderdag van de maand.

Toestellen die het begeven, een computer die niet meer opstart, kledij die moet aangepast worden of koperwerk dat niet meer proper te krijgen is. Het vrijwilligers van het Herstel Café en het Pécé Café ’t Schroefje in de Alfons Smet Residentie in Dessel hebben voor elk euvel een oplossing.

“Sinds eind vorig jaar hebben we in Dessel voor het eerst het Herstel Café ’t Schroefje opgestart”, zegt Frans Blankert van de Desselse Seniorenraad. “We besloten ook om het Pécé Café hierin te integreren. Elke tweede en laatste vrijdag van de maand kan iedereen er gratis terecht om er zijn toestellen, computers of koper te laten herstellen. We hopen met ons initiatief de afvalberg toch wat te verkleinen.”

Ook de bejaarde bewoners van de Alfons Smet Residentie worden mee betrokken in het project. “Zowel onze bewoners met dementie als de andere bewoners kunnen mee helpen koper poetsen”, zegt ergotherapeut Tinne Vogels van de Alfons Smet Residentie. Jos Maes (87) en Maria Meiere (83) helpen maar al te graag. “We hebben dit vroeger nog veel gedaan”, zeggen ze in koor.

De Desselse koperslager Theo Alofs (80) begeleid deze activiteit. “Ik ben als koperslager onlangs op pensioen gegaan, maar ik geef nog steeds veel demonstraties en ik schrijf boeken", zegt hij. "Ik heb zelf aan de seniorenraad voorgesteld om koper te poetsen en te herstellen in het Herstel Café. Zo hebben de bewoners van het woonzorgcentrum toch een leuke activiteit, want wie heeft er nu vroeger geen koper opgepoetst." De vrijwilligers nemen alle waardevolle koperstukken uit kerken en kapellen uit de omgeving onder handen.

Waar: Alfons Smet Residenties, Lukasstraat 2A, Dessel

Data: 23 februari, 9 maart, 23 maar, 13 april, 27 april 2017

Uur: 14 tot 16 uur