Zoektocht naar caféverhalen

Mol - In 2017 plant het Rauwse feestcomité met het project ‘Back tot he Barchoc’ een grote ode aan de vele dorpscafés en dancings die het Molse dorp ooit rijk was. Er komt een nostalgische zomerbar vol verhalen en oude foto’s, een retro-dorpsbal met deejays van toen, een theatertocht en ook de verdwenen piratenradio Atlantis zal terug opduiken. Op zondag 12 februari tussen 11 en 13 uur organiseert het feestcomité in 't Hof van 't Rauw een vertelcafé waar ze zoveel mogelijk caféverhalen en weetjes van toen hopen te sprokkelen.

In de jaren 1960 telde het Rauw meer dan 30 cafés met ronkende namen als ‘In de glazen kruiwagen’ en ‘In den Hemel’. Vanaf de jaren 1970 kwamen jongeren van gans de streek naar het dorp afgezakt om te feesten in beruchte dancings zoals ‘den Disco’, de ‘Barchoc’ en ‘dancing Cubana’. Deze bruisende cafégeschiedenis inspireert het Rauwse feestcomité om een jaar lang te werken rond de café- en dancingcultuur van weleer, onder de noemer ‘Back tot he Barchoc’. Met ‘Back to he Barchoc’ neemt het Rauw ook deel aan het Molse initiatief ‘Best Of – cultureel ambassadeurs’.

Een onderzoeksteam is momenteel bezig met het in kaart brengen van de cafés, legendarische cafébazen, straffe verhalen en oude foto’s. Geen makkelijke opgave en daarom organiseert het feestcomité een vertelcafé op zondag 12 februari van 11 tot 13 uur in het Hof van ’t Rauw. Het comité trakteert tijdens dit café iedereen die iets weet over de cafés of dancings op een koffie, pintje, frisdrank en koffiekoeken. Ook foto’s en filmpjes zijn welkom. Die worden gedigitaliseerd zodat de eigenaars hun materiaal zeker terugkrijgen.

De ingezamelde verhalen en foto’s worden verwerkt in enkele projecten die zich vanaf de zomer zullen ontplooien. Zo komt er een nostalgisch zomercafé volledig in het thema van de cafés van vroeger. In november is er een groot dorpsbal met de vroegere dancingdeejays en de deejays van Rauwse piratenradio Atlantis. Het KWB-toneel werkt aan een verhalenwandeling en er komt ook een exclusief Rauws bier op de markt.

Wie het feestcomité kan helpen met informatie of foto’s mag contact opnemen met rauwfeest@gmail.com of 0486 91 27 73 (Janna Lefevere).