Mol - Op zaterdag 11 februari is iedereen vanaf 13 uur welkom om de liefde te vieren op het pleintje Laar-Molenstraat in Mol. Het gemeentebestuur organiseert ‘Verliefd in #MooiMol’, een romantisch evenement met hapjes, drankjes en leuke animaties.

Ook in Mol staat februari in het teken van de liefde, gezellig winkelen, heerlijk tafelen en romantisch wandelen. Op 11 februari organiseren we een romantisch evenement om te liefdeskriebels te laten opflakkeren. Verliefd in #MooiMol begint om 13 uur en sluit samen met de winkels om 18 uur.

Als je op 11 februari in het Centrum bent, is het zeker de moeite waard om onder de ballonnenboog door te wandelen en een plaatsje vol liefde te betreden. Je wordt niet alleen verwend met cava en artisanale kroketjes, ook Cupido is aanwezig, samen met een ‘wall of love’ waar je je liefde kan verklaren. De Fine White Sand Dixieland Band zorgt voor een romantische muzikale noot.

Maak je graag kans om 25 euro aan cadeaubonnen te winnen? Vul je gegevens ter plaatse in en maak kans op één van de 10 bonnen.