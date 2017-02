Lokale ondernemers op Jobdate

Mol - Ben je tussen 18 en 30 jaar en op zoek naar je ultieme jobmatch? Kom dan op dinsdag 14 februari tussen 14 en 17 uur zeker naar de Jobdate in jeugdhuis Tydeeh aan de Rivierstraat in Mol.

Je krijgt er de kans om lokale ondernemers te ontmoeten. Zet tijdens een persoonlijk gesprek jouw kwaliteiten en troeven in de verf. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 10 februari. Deelnemen is gratis. Denk eraan om een aantal cv’s mee te brengen.

Deelnemende bedrijven en interimkantoren:

· Tobasco

· Kruidvat

· Manpower

· Accent jobs

· T-interim

· Sunparks

· Eribel

· Het Poetspaleis

· BalDeMo

· Defensie

· Beton De Bonte

· SBS Skill Builders

· Tempoteam

De Jobdate is een initiatief van M.ond in samenwerking met SBS Skill BuilderS, de deelnemende bedrijven en interimkantoren. M.ond is het ondernemingsproject van jeugdhuis Tydeeh. Het wil ondernemende jongeren ondersteunen en aanzetten tot ondernemen. Via workshops, denktanken en activiteiten wil M.ond jongeren informeren en laten experimenteren in hun ondernemingszin.

Meer info en inschrijven: Jan Kestens, 0496 29 09 63, jan@tydeeh.be