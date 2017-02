Heraldiek in de Postelse abdij

Mol - Tijdens de begeleide uitstap van de Molse Gidsenkring op zondag 12 februari kom je er alles te weten over Heraldiek. Samenkomst om 14 uur aan de abdij in Postel in Mol.

Weet jij waar het teken 'x' vandaan komt op verschillende wapenschilden? Of wat een mijter en staf betekenen bovenaan het wapenschild? Tijdens de begeleide uitstap van de Molse Gidsenkring in de norbertijnenabdij van Postel kom je er alles over te weten.

De abdij heeft een lange geschiedenis met verschillende priors, abten en prelaten. Veel van die kerkelijke bestuurders voerden een wapenschild met een leuze als teken van herkenning. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel abdijgebouwen zijn voorzien van hun wapenschilden die nauw verweven zijn met de geschiedenis van de abdij.

De uitstap is gratis maar je moet wel ten laatste op 10 februari inschrijven. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen.

Meer info: Molse gidsenkring, 014 33 07 85, molse.gidsenkring@telenet.be