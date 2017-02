Verlaging snelheid op Zuiderring

Mol - De Vlaamse overheid voert ter hoogte van de verschillende kruispunten van de Zuiderring (N71) in Mol een snelheidsverlaging in tot 70 kilometer per uur. Op de overige gedeeltes van de N71 blijft de maximumsnelheid behouden op 90 per uur.

Sinds 1 januari geldt op alle gewestwegen standaard een snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur. Voorheen was dit 90 per uur. Voor onze Zuiderring besliste de Vlaamse overheid onlangs om deze algemene snelheidsbeperking alleen toe te passen ter hoogte van de kruispunten.



Concreet plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer ongeveer 150 meter voor elk kruispunt een snelheidsbord met een verlaging tot 70 per uur. Na de kruising staat een bord dat je tot aan het volgende kruispunt opnieuw 90 mag rijden. Deze snelheidsverlaging geldt voor volgende kruisingen:



ü Weverstraat

ü Slagmolenstraat

ü Borgerhoutsendijk (N110)

ü Molderdijk (N18)

ü Toemaathoek

ü Ginderbuiten (N103)

ü Kanaalstraat – Industriezone Berkebossen en Kiezelweg (N712)

ü Postelsesteenweg (N136)

ü Paviljoenstraat

ü Schooldreef



Eens de snelheidsborden geplaatst zijn, geldt de nieuwe regelgeving. De politie kan controles uitvoeren. De onbemande camera’s ter hoogte van sommige kruispunten meten niet alleen het respecteren van het rode licht, maar ook de snelheid.