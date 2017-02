Forse bevolkingsgroei sinds 2003 neemt in 2016 af

Mol - Op 31 december 2016 telde Mol exact 36.122 inwoners, dit zijn er ‘slechts’ 102 meer dan vorig jaar. Toen waren er nog 36.020 inwoners en kwamen er 356 extra bij. De forse bevolkingsgroei sinds 2003 liet het in 2016 dus afweten. 345 baby’s zagen het levenslicht en 356 inwoners kwamen te overlijden.

In Mol wonen 3.621 vreemdelingen, een stijging van 108 in vergelijking met 2015. De top zeven van nationaliteiten is Nederland (1.439), Polen (166), Duitsland (145), Turkije (118), Frankrijk (99), India (97), Bulgarije (91).

Het bevolkingsaantal in het Centrum stijgt het snelst. Er kwamen maar liefst 117 inwoners bij. Ook in Ezaart (+76), Rauw (+37), Achterbos (+13), Ginderbuiten (+6), Wezel (+1) en Postel (+1) steeg het inwonersaantal. In andere gehuchten is er dan weer een daling: Heidehuizen (-48), Millegem (-35), Donk (-34), Gompel (-25) en Sluis (-7).

In Mol wonen 18,74% jongeren (0-17 jaar) en 19,64% 65-plussers. De groep van actieve bevolking (tussen 18 en 64 jaar) vertegenwoordigt 61,62% van het totale aantal inwoners.

In 2016 stapten 130 koppels in het huwelijksbootje. Dat zijn er negen meer in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal echtscheidingen steeg van 50 naar 60.