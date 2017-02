Tentoonstelling lokt meer dan 1.000 bezoekers

Meerhout - De tentoonstelling 'Meerhout en de Groote Oorlog' lokte meer dan 1.000 bezoekers. Deze vertelde verhalen van Meerhoutenaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van mooie taferelen ervaren bezoekers de impact die de oorlog had in het landelijke Meerhout. Daarnaast komt het leven van Meerhoutse soldaten aan het front uitgebreid in beeld.

Het succes van de expo was te danken aan de levensechte scènes en de manier waarop informatie werd gegeven over het leven van toen. Je wandelde als het ware een huiskamer uit die tijd binnen. En iets verderop las je hoe moeilijk het was om aan voedsel te geraken. Of je las over de liefdesperikelen in de ziekenboeg.

Kinderen konden de tentoonstelling bezoeken aan de hand van zoek- en doe- opdrachten. Het ingevulde formuliertje konden ze inruilen voor een geschenkje. Heel wat schoolkinderen uit het lager en middelbaar onderwijs bezochten de tentoonstelling.

Met het bezoek van de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van basisschool De Egelantier in Zittaart heeft het bezoekersaantal de kaap van 1 000 overschreden

De tentoonstelling gaf iedereen de kans om na te denken over hoe we het 100 jaar later als samenleving doen. Uit onze geschiedenis, kunnen we leren en groeien. In de tentoonstelling was een plek voorzien om ideeën te uiten hoe we onze maatschappij vorm kunnen geven.