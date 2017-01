IN BEELD. Succesvol vogeltelweekend in Meerhout

Meerhout - Aan het Bezoekerscentrum Grote Nete in Meerhout kon je zondag allerlei activiteiten rond vogels beleven. Er vertrokken die zondag ook twee wandelingen door de natuur. Vogels stonden er centraal.

Viktor Sola (7) uit Meerhout en Gitte Vangeloven (12) timmeren op het vogeltelweekend aan Bezoekerscentrum Grote Nete in Meerhout een voedertafeltje in elkaar. Binnen konden ze het tafeltje in de verf zetten. Daarnaast konden kinderen vogels maken uit klei en lekkere hapjes voor vogels boetseren. Ook Natuurpunt had een heuse ‘hapjestafel’ voor vogels in elkaar geknutseld.