Huiskamers gezocht voor optredens Gluren bij de Buren

Mol / Dessel - Het project "Gluren bij de Buren" zoekt huiskamers waar artiesten hun ding kunnen doen. Het project loopt in de gemeenten Arendonk, Balen, Dessel, Geel, Mol en Laakdal.

Het concept is eenvoudig: lokale podiumkunstenaars uit verschillende disciplines steken hun gemeentegrenzen over om op te treden in een onbekende huiskamer.

Is je huiskamer te klein, maar heb je een grote veranda, een gezellige garage of misschien wel een leuk zaaltje ter beschikking? Contacteer dan zeker het cultuurcentrum, want ook groepen podiumkunstenaars zoeken een fijne plek om op te treden.

Wie graag wil meedoen kan zich inschrijven tot 12 februari via een formulier dat je vindt op de Facebookpagina ‘Gluren bij de Buren Huiskamerfestival’.

Gluren bij de Buren vindt dit jaar plaats van 19 tot 28 mei en is een initiatief van de gemeenten Arendonk, Balen, Dessel, Geel, Laakdal en Mol.