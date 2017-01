Nieuwe resultaten van gezondheidsstudie Dessel-Mol-Retie

Mol / Dessel - Door je huis te verluchten en te ventileren met een ventilatiesysteem, word je minder blootgesteld aan schadelijke verbrandingsproducten. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de gezondheids­studie 3xG (Gezondheid – Gemeenten – Geboorten) die de blootstelling aan vervuilende stoffen bij 300 baby’s en hun moeders uit Dessel, Mol en Retie onderzoekt. Dit gebeurt in opdracht van NIRAS, STORA en MONA

Worden zwangere vrouwen uit Dessel, Mol en Retie vaak blootgesteld aan verbrandingsproducten zoals kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) of benzeen? En welke factoren beïnvloeden de blootstelling? Op die vragen zochten de wetenschappers van de 3xG-studie een antwoord.

Uit de resultaten bleek dat rokende moeders 2x meer PAK’s en benzeen in hun urine hebben. Maar de onderzoekers ontdekten ook ruim 1/3de meer PAK’s in de urine van vrouwen die de dagen voordien met de fiets of te voet het drukke verkeer getrotseerd hadden. Ook binnen krijgen we te maken met die schadelijke stoffen. “We vonden dat vrouwen die hun huis verluchten én die een ventilatiesysteem hebben, tot 1/3de minder PAK’s in hun urine hebben”, aldus Nathalie Lambrechts.

De 3xG-onderzoekers gingen ook na in welke mate de Kempense moeders blootgesteld werden aan fijn stof. De wetenschappers ontdekten ook dat de hoge fijnstofconcentraties DNA-schade veroorzaken. “Maar ons DNA herstelt zich meestal vanzelf, zonder dat er gevolgen zijn voor de gezondheid. De resultaten van DNA-schademetingen bij de 3xG moeders en hun baby’s waren laag en vergelijkbaar met andere resultaten uit Vlaanderen.”

Raadpleeg het rapport op de website www.studie3xg.be (publiek)