Gompelbaan een maand afgesloten

Mol - De Gompelbaan in Mol zal ter hoogte van de Burgemeesterloop tussen 23 januari en 3 maart afgesloten zijn voor alle verkeer.

De provincie is er momenteel bezig met het verleggen van de waterloop om de wateroverlast in de buurt op te lossen. Tijdens de werken maakt de gemeente van de gelegenheid gebruik om ook de riolering onder de straat te renoveren.

Voor het doorgaand verkeer is een omleiding via Postelweg, Zuiderring, Toemaathoek en Ginderbuiten. De andere straten (Gompeldijk en Gompelhoeve) zijn niet geschikt voor een omleiding. Toch verwacht de verkeersdienst veel verkeer in deze straten. Daarom werd er een tijdelijke snelheidsverlaging tot 30km/u ingevoerd in Gompelhoeve.