Kempen telt meer zoetwatermosselen

Mol - Een werkgroep brengt de verspreiding van alle zoetwaterschelpen in Vlaanderen in kaart. “Opmerkelijk is dat er in de Kempen een grote populatie aanwezig is”, zegt Marc Hansen (58) uit Vorselaar.

Het aantal zoetwatermollusken in de Kempen is aan de beterhand. Dat zegt secretaris Marc Hansen (58) van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie (schelpenkunde). “In 1985 verscheen een artikel over de verspreiding van zoetwaterschelpen in Vlaanderen. Momenteel zijn we hetzelfde onderzoek aan het doen om daarna de resultaten te vergelijken.”

De werkgroep is al vijf jaar bezig met haar onderzoek. Hieruit blijkt dat de populatie zoetwaterschelpen opmerkelijk is gestegen. “In de streek rond Mol vind je meer mosselen in de kanalen dan elders”, zegt Marc. “Het water is zuiverder dan in de jaren 80 en het slib wordt ook beter geruimd. Zoetwatermollusken zijn diertjes die een vaste grond nodig hebben.”

Over twee jaar wil de werkgroep haar onderzoek afronden. Wie de werkgroep wil helpen met waarnemingen, of wie zich wel aansluiten bij de schelpenvereniging kan contact zoeken op Marc.hansen@telenet.be of 0477 242886. De vereniging vergadert maandelijks in Hoboken, gaat geregeld op excursies en organiseert jaarlijks een schelpenbeurs in mei. Info: http://www.konbvc.be

Lees meer in GVA Regio Kempen op 3 januari.