43 mensen orgaandonor

Mol - De Molse bevolkingsdienst overtuigde op ‘Winterbar For Life’ maar liefst 43 aanwezigen om zich te registeren als orgaandonor.

“Deze extra orgaandonoren zijn een mooie aanvulling op de reeds honderden inwoners die zich de afgelopen jaren al lieten registreren”, zegt schepen voor Burgerlijke Stand en Bevolking Wim Cayers (CD&V). “Wie zich nog wel registreren, kan dat nog steeds dien op de bevolkingsdienst, door er een formulier te ondertekenen.

Dit is nodig, want in België alleen al wachten meer dan duizend mensen op een nieuw orgaan. Denk maar aan iemand die dringend een nieuw hart nodig heeft, of iemand met mucoviscidose die wacht op een nieuwe long of een nierpatiënt die wacht op een gezonde nier. Eén orgaandonor kan op die manier maar liefst 8 levens redden.”